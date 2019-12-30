Максим Фадеев хочет отправиться на небеса после роспуска своих артистов

Продюсер рассказал фолловерам, что этот Новый год отпразднует не так, как хотелось бы. Он будет лететь в самолете.
Поинтересовался Максим Фадеев у своих фолловеров и тем, встречал ли кто-нибудь праздник на огромной высоте. "Так получается, что Новый год буду справлять в небе! (в самолете). У кого такие случаи были?" – спросил продюсер.
При этом Максим Фадеев выложил в свой "Инстаграм" архивное фото, на котором запечатлены события 2002 года – шоу "Фабрика Звезд – 2". Продюсер отметил, что это было очень давно, но вспоминает о том времени он с теплом.
Напомним, ранее Максим Фадеев перестал быть наставником Наргиз Закировой. До этого его покинули Елена Темникова и Полина Гагарина. Отметим, что Наргиз ушла от продюсера с громким скандалом.
Как писали "Дни.ру", Максим Фадеев и звезда шоу "Голос" сотрудничали с 2014 года. Примечательно, что он зачастую расстается со своими исполнителями на негативной ноте.
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