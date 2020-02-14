Появились страшные данные о мести Людмилы Гурченко с того света

Медиум прокомментировала идею основателя "Дома-2" Валерия Комиссарова. Ради нового амбициозного проекта он создаст голографическую версию Людмилы Гурченко.
Ясновидящая считает, что спонтанная идея может обернуться горем. По ее словам, когда человек умирает, его фантомное поле остается в тонких мирах. "Если у человека была сильная энергия, она начинает преследовать тех, кто беспокоит", – цитирует Кажетту Пятый канал. Она сравнила это с пробуждением духа умершего человека.
Медиум обратила внимание на то, что знаменитая актриса была светлой, любвеобильной и творческой женщиной. Поэтому вряд ли Людмила Гурченко будет нести горе тому, кто задумал поиграть с ее образом. И все же она уверена, что это плохая идея.
По словам Кажетты, не стоит будить духов таких сильных личностей, как Людмила Гурченко. Она уверена, что ни она не найдет покоя, ни создатель проекта. "Знаете, они же мстят с того мира", — резюмировала ясновидящая.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Надоело жевать ковёр
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Не зовет замуж спустя 8 лет
Дочку бросил партнер по танцам
Ты любишь стихи Анны Ахматовой? А что ты знаешь о ее росте и размере ноги?