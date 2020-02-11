Зять пытается отобрать дачу и квартиру покойной Людмилы Гурченко

После смерти наследницы актрисы Марии Королевой ее бывший муж намерен забрать жилье, которое по закону принадлежит его дочери Елене и внучке Таисии. Зятя Людмилы Гурченко интересует трехкомнатная квартира в Замоскворечье и дача в поселке Глаголево.
Елена и Таисия обратились за помощью к экс-супругу Людмилы Гурченко Константину Купервейсу. По его словам, начались разговоры о том, что Лена не является дочерью Александра Королева. Мужчина уверен, что это глупость.
Купервейс отметил, что как бы там ни было, она – кровная родственница Людмилы Гурченко. Константин убежден, что зять знаменитой артистки должен отдать квартиру ее внучке и больше не появляться в ее жизни. По его словам, Александру есть, где жить, сообщает "Собеседник.ru".
Бывший муж Людмилы Гурченко вспомнил, что Королев наплевательски отнесся к похоронам Марии. При этом он отметил, что всегда знал, что его падчерица вышла замуж за Александра, не испытывая к нему особых чувств. Девушка приняла предложение руки и сердца, поскольку парень был из интеллигентной семьи и делал вид, что трепетно относится к этому браку.
Отметим, квартира актрисы в Трехпрудном переулке в Москве стала музеем. За ней присматривает последний муж звезды Сергей Селин.
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