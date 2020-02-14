"Фриске меня спасла": Ковальчук рассказала о голодных годах своей жизни

В откровенном интервью на шоу "Судьба человека" Юлия Ковальчук рассказала о дружбе с Жанной Фриске. Оказывается, женщина сыграла огромную роль в ее жизни.

Певица рассказала, как началась ее карьера. Бориса Корчевникова растрогал монолог девушки о голодных годах в Москве.

Как отметила Юлия Ковальчук, после школы она мечтала заниматься современной хореографией, поэтому из маленького Волжского отправилась поступать в столицу. Жизнь в большом городе поначалу была очень несладкой. Оказывается, чтобы прокормиться, ей приходилось танцевать в ночных клубах. Звезда с содроганием вспоминает те времена. "Я бы не пожелала своему ребенку такого", – признается артистка. Однажды ей пришлось отбиваться от домогательств менеджера одного из заведений, где она выступала. Он завел ее в свой кабинет, закрыл дверь на ключ и недвусмысленно предложил подзаработать. В этот момент Юлю спасла находчивость: девушка стала говорить мужчине, что если с ней что-то случится, то ее "дядя-бандюган" сожжет завтра клуб. Угрозы помогли, но страх остался.

Юлия Ковальчук не стыдится, что таким способом зарабатывала на жизнь, ведь это помогло ей продержаться на плаву довольно длительное время – до прихода в популярную группу. Но, как оказалось, даже после того, как она начала выступать, у артистки не всегда были средства для выживания. Юлия рассказала, кто спас ее в тот тяжелый период.

"Я была совершенного голым ребенком в хорошем смысле: мне нечего было надевать даже на съемки "Блестящих", – смеется певица в эфире программы "Судьба человека".

Как оказалось, у девушки не было ни денег, ни красивых вещей. Жанна Фриске приносила Юлии Ковальчук на съемки одежду, а потом отдавала, чтобы молоденькая артистка выглядела достойно на фоне модных девчонок. Однако, как отмечает знаменитость, это было не самое ценное в их отношениях с Жанной, ведь важнее была именно духовная поддержка. Как рассказывает Юлия, она была одной из немногих, с кем можно было молчать и "духовно все равно быть в одном месте".

"Жанна Фриске – красотка из "Блестящих". Мне казалось, что она, наверное, высокомерная, недосягаемая. И вдруг эта Жанка стала мне на очень большой период времени самым близким человеком, стала мне сестрой", – поделилась воспоминаниями Юлия Ковальчук.

На программу Бориса Корчевникова артистка принесла трогательный подарок Жанны Фриске. Как оказалось, на день рождения Юлии та преподнесла украшение с драгоценным камнем – это был последний праздник Ковальчук, на который артистка смогла прийти. Когда бывшая солистка "Блестящих" рассказывала о своей дружбе с Жанной, ее голос дрожал.