Ковальчук довела поклонников до слез своими откровениями

Певица выложила трогательное поздравление для своей мамы в "Инстаграм". Юлия Ковальчук опубликовала фото с родительницей в День матери.

Певица поблагодарила всех мам мира за их любовь, терпение и заботу. "Моя самая близкая, терпеливая, мудрая и красивая Мамулечка!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Я каждый день говорю тебе, как люблю, а сегодня в твоем лице хочу сказать огромное спасибо всем Мамулечкам мира!" – написала звезда.

Юлия Ковальчук поблагодарила матерей и пожелала им крепкого здоровья. "Всем кто не спал, слушая дыхание своих малышей, всем, кто не доедал, отдавая последние крошки, всем кто любил и любит вопреки, а не за что-то!" – заключила артистка.

Поклонники исполнительницы оказались тронуты столь искренним поздравлением от Юлии Ковальчук. Заметили они и удивительное внешнее сходство певицы и ее мамы. "Я рыдаю над вашим текстом и рыдаю. У меня нет такого контакта с мамой", "Юлия, поздравляю и Вас, и Вашу замечательную маму с праздником. Действительно, как начинаешь понимать родителей, когда появляются детки. Мамин труд – самый сложный, но самый необходимый и трогательный. Счастья вам", "Копия мамы", "Красивая у вас мама, дай бог ей долгих лет жизни", - высказались фолловеры.

Напомним, 12 ноября Юлия Ковальчук отметила 37-летие. Поклонники поздравили певицу. "С днем рождения, милая и прекрасная Юленька! Цвети, сияй, блистай, и пусть все у тебя сбывается! Будь счастлива, ура!" – написали звезде.