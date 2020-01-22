Сестра Фриске ошарашила изменившейся фигурой после объявления о борьбе с опухолью

Жанна Фриске благодаря востребованности и большому количеству работы неизменно выглядела подтянутой и стройной, а вот ее младшая сестра переживала разные периоды – вес сильно колебался. Входя в состав группы "Блестящие", Наталья отличалась худобой, но после смерти Жанны обзавелась лишними килограммами.
Фриске признавала наличие проблем, однако недавно стабилизировала вес и довела фигуру до совершенства. Наталья обнародовала фото, на котором запечатлена в красном купальнике.
"Женская энергия. В женской энергии не надо много усилий, все случается само по себе, потому что на твою мягкость и спокойную уверенность притягиваются невероятно мужественные, щедрые и уверенные в себе мужчины. Так устроена жизнь. Она вся – про отражения. Не нравится окружение – смотри на себя. Меняешь себя – меняется все вокруг. Идешь в женственность – мужчины рядом мужают. Если не мужают, есть смысл честнее на себя посмотреть", – написала Фриске под снимком.
Поклонники пришли в восторг. Преобразившаяся сестра Жанны получила множество комплиментов. И если раньше Наталья редко выкладывала в "Инстаграм" пикантные фото, то теперь радует фанатов регулярными публикациями.
Впрочем, блог она посвящает не только себе. Например, Фриске призвала общественность скинуться "хотя б по 100 рублей" ребенку, борющемуся с онкологическим заболеванием.
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