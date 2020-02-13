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Критическая ситуация: актриса с четвертой стадией рака боится за мужа

Шеннен Доэрти. Фото: F Sadou/AdMedia/www.globallookpress.com
Недавно вернувшаяся в кино Шэннен Доэрти снова взяла паузу в карьере. Актриса обнаружила рецидив рака. Она призналась, что, когда узнала о возвращении болезни, больше всего ей было страшно рассказать об этом мужу.
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Рак груди был диагностирован у Шэннен Доэрти еще весной 2015 года. Тогда артистка, придя в себя от шока и ужаса, начала ожесточенную борьбу со смертельно опасным недугом. В результате, пройдя через несколько курсов радио– и химиотерапии, побрившись на лысо, ей удалось добиться ремиссии. Однако недавно Шэннен узнала, что рак вернулся.

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Актриса Шэннен Доэрти: Я уже смирилась с раком

В интервью актриса призналась, что жуткий диагноз навсегда изменил ее жизнь. Начиная с того, что рак поставил крест на возможности стать матерью, и заканчивая паранойей и необходимостью постоянно проверяться и следить за здоровьем. Тем не менее, Доэрти обнаружила неожиданный плюс: недуг еще сильнее сблизил ее с мужем Куртом Исваренко. Мужчина поддерживал супругу на всех стадиях ее борьбы со страшным недугом.

Когда артистка узнала о рецидиве, то больше всего боялась сообщить о нем именно мужу. "Моя мама – невероятно сильный человек, она выдержит. Курт тоже сильный, но я очень боюсь за него", – призналась Шэннен Доэрти. Неизвестно, какие прогнозы дают медики, но актриса призналась, что ситуация критическая: опухоль дала метастазы.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Шэннен опубликовала идиллическое фото с деревьями, лошадками и высокой травой. "Странное время. Я не чувствую ног под ногами. Сказать, что у меня стресс, – это не сказать ничего. Сказать, что я борюсь – это преуменьшение. Но я верю, что найду свою точку опоры", – заявила американская актриса.

Доэрти дала понять, что не намерена опускать руки и поддаваться болезни. Также артистка поблагодарила многочисленных поклонников за слова поддержки и добрые пожелания.

Автор: 13 февраля 2020, 08:24

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