Критическая ситуация: актриса с четвертой стадией рака боится за мужа

Недавно вернувшаяся в кино Шэннен Доэрти снова взяла паузу в карьере. Актриса обнаружила рецидив рака. Она призналась, что, когда узнала о возвращении болезни, больше всего ей было страшно рассказать об этом мужу.

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