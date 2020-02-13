Названа причина алкоголизма Ирины Лобачевой

Ирина Лобачева – серебряный призер Олимпийских игр, русская красавица, тренер и мама сына Мартина, которого уже много лет воспитывает знаменитый отец Илья Авербух, в последних интервью призналась, что страдала от алкогольной зависимости. Специалист клиники Маршака психиатр-нарколог Дмитрий Мовчан раскрыл причины, которые заставили фигуристку пристраститься к спиртному, и объяснил, почему женский алкоголизм так трудно вылечить.

Мовчан утверждает, что спортсмены определенно входят в группу алкогольного и наркологического риска. Примеров в спорте много: Майк Тайсон, Фернандо Риксен, Александр Бугаев. Вспомним скандал с Кокориным и Мамаевым. Без алкоголя там не обошлось. Специалист полагает, что в основе зависимостей спортсменов лежат несколько факторов:

Спортивный характер, который отличается максимализмом, чрезмерной требовательностью к себе и собственным достижениям и перфекционизмом.

Длительные физические и психоэмоциональные ограничения: строжайшие диеты, запрет на выражение эмоций, жесткие требования спортивных тренеров.

Эмоции, которые спортсмены испытывают, оказавшись на пьедестале. В этот момент выброс серотонина и эндорфинов зашкаливает. И мы даже не представляем себе, какие это эмоции. Любой чемпион скажет, что круче этого нет ничего.

"Спортсмены тяжело переживают уход из спорта и часто пытаются повторить эти ощущения с помощью разного рода допинга", – объясняет Мовчан причину, по которой спортсмены автоматически оказываются в группе риска.

Фигуристка Ирина Лобачева – пример яркого взлета и болезненного падения. Вместе с мужем Ильей Авербухом она взяла серебро на олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, а потом стала чемпионкой мира и Европы. Вскоре в семье наступил разлад. Пара развелась, у Ирины начались проблемы с алкоголем. Бывший муж и партнер даже вынужден был забрать на воспитание их общего сына Мартина. Сегодня Ирина живет на алименты, которые исправно платит ей Авербух, а заодно работает тренером, причем тренировка с серебряным призером стоит всего 3 000 рублей.

В интервью ведущей программы "Секрет на миллион" Ирина призналась, что нынешний муж Иван Третьяков не раз поднимал на нее руку и даже закрывал в квартире на несколько дней. Правда, фигуристка призналась, что "тоже не подарок", а сам Третьяков утверждал, что заточение было крайней мерой – якобы жена "словила белую горячку". Недавно пара подала на развод.

"Насильственная изоляция человека, больного алкоголизмом – преступная практика, – говорит Дмитрий Мовчан. – Ее используют в США и в клиниках Таиланда, но стоит понимать, что алкоголику нужны хорошая медицина и психотерапия, нужно сформировать мотивацию – ради чего ему стоит бросить пить и начать жить".

К сожалению, Ирина Лобачева осталась со своей бедой наедине и не может сразу найти ответ на вопрос, ради чего ей жить. Кроме мамы и брата у нее никого нет. Мужчины, которые были у фигуристки после развода с Авербухом, погибали при странных обстоятельствах: суицид, передозировка наркотиков, сердечная недостаточность. Партнер по шоу "Танцы на льду" и последняя любовь Ирины Дмитрий Марьянов умер во время лечения в подмосковной наркологической клинике в 2017 году.

"Логично, что женщина, которая находится в употреблении, привлекает в свою жизнь не партнеров, а соупотребителей, людей опять же из группы риска. Поэтому я не вижу в обстоятельствах этих смертей ничего необычного", – комментирует нарколог превратности личной жизни Ирины. Тем не менее, чемпионка утверждает, что со спиртным покончила и у нее есть цель – родить ребенка. Не все зрители программы поверили Лобачевой на слово. Некоторые даже заподозрили, что она пришла на эфир подшофе.

"Я специально посмотрел эфир. Есть вероятность (это не диагноз, а просто предположение!), что Ирина находится в затяжной депрессии, и причины злоупотребления алкоголем именно в ее ментальном состоянии. Начинать тут нужно с психологической помощи, работать стоит в первую очередь с душевным состоянием, а потом уже с зависимостью", - сказал Мовчан.

Врач также заметил, что вылечить женский алкоголизм гораздо сложнее мужского и, если мужчина может "спиваться" хоть всю жизнь, женщине бывает достаточно 3-5 лет. Причины кроются в особенностях женской психики, гормональной системы и общественного давления. "Женщина до последнего будет замалчивать проблему, боясь осуждения социума, ювенальной службы, упреков близких. А когда она начинает робко говорить о проблеме, бывает уже поздно", – предупредил он.

Дмитрий Мовчан поддерживает Ирину в ее твердом намерении вести трезвый образ жизни, однако беспокоится, что она может сорваться: "очень большой груз проблем на нее свалился: неудачи в личной жизни, нет поддержки семьи, а только лишь осуждение социума. Почитал комментарии к эфиру – просто кошмар, сколько в людях злобы… Смерть любимого мужчины – все это способен выдержать только очень сильный человек". Нарколог надеется, что Ирина Лобачева действительно справится, ведь она уже ступила на этот путь. И утверждает, что если фигуристке понадобится поддержка, специалисты клиники готовы оказать ее совершенно бесплатно.