"Он меня избил": Ирина Лобачева разводится с молодым мужем

Прославленная фигуристка Ирина Лобачева стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Спортсменка рассказала о молодом муже Иване Третьякове и о том, почему решила с ним развестись.

Два года назад Ирина Лобачева оформила отношения со своим коллегой, фигуристом Иваном Третьяковым. Интересно, что избранник прославленной спортсменки на 16 лет младше нее. В откровенном интервью Лере Кудрявцевой Ирина призналась, что подала на развод. Лобачева объяснила свое решение тем, что якобы молодой муж несколько раз поднимал на нее руку.

"Он меня избил просто за то, что ему что-то не понравилось. Я сама не подарок, поэтому могла и сама спровоцировать. Могла что-то ляпнуть. Писала заявления в полицию, потом забирала. Пожалела его. Он всегда просит прощения", – призналась Ирина Лобачева.

Интересно, что в программе был показан сюжет, в котором репортеры шоу пообщались с самим Иваном Третьяковым. Мужчина изложил другую версию событий. Якобы он и пальцем не трогал супругу, но ему не раз приходилось сдерживать ее во время пьяных угаров. Мужчина признался, что они с Ириной конфликтовали из-за ее пристрастия к алкоголю.

"Один раз "белку словила", я ее повел в холодный душ… А что я сделаю? Она каких-нибудь таблеток наглотается, прикинется полудохлой. Я ее по щекам. А она теперь говорит, что я, оказывается, ее бью", – пожаловался Иван Третьяков. Он отметил, что буквально не отходит от жены, когда у той начинаются запои, потому что якобы у нее начинаются серьезные проблемы с координацией.

"Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я поэтому из дома не выхожу, когда у нее запои начинаются. Я ее держу, а она отпирается, поэтому синяки. Я ее отпущу, а она два шага – и об лестницу… Я столько литров водки вылил в раковину", – посетовал муж Ирины Лобачевой.

На это фигуристка ответила, что лишь раз муж выливал водку в раковину, да и вообще, сейчас она не пьет. Хотя у нее и бывает желание выпить. "Бывает, очень хочется напиться. Я закрываюсь, втыкаюсь в подушку… И просто пытаюсь уснуть", – призналась спортсменка. Кстати, в этом ей помогают те самые таблетки, которые она принимает в качестве снотворного.

Ирина Лобачева призналась, что еще и потому приняла решение развестись, что якобы муж живет за ее счет. А еще она опасается, что в свои 46 лет не сможет родить мужу ребенка, поэтому, как сама выразилась фигуристка, "пошла на опережение".