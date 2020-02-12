Попал на деньги: популярный певец проиграл рэперу Тимати 146 миллионов

Горозия требовал от рэпера Тимати и Пашу компенсации в размере 146 миллионов 906 тысяч 980 рублей и 52 копеек. Эти деньги Леван якобы сам вложил в творчество. Громкий процесс проходил в Мещанском суде столицы.
"В иске Левану было отказано в полном объеме", – цитирует адвоката Black Star Сергея Жорина Starhit.ru. По его словам, согласно контракту Горозия получал процент со своих выступлений и посчитал, что некоторую сумму, которую он вкладывал в свое творчество, ему не доплатили. Однако суд пришел к выводу, что это не так.
Таким образом, договориться бывшим друзьям мирным путем не удалось. Напомним, ранее Горозия по решению суда уже лишился своего сценического псевдонима L’One и права исполнять песни, записанные во время сотрудничества с рэпером Тимати.
Сотрудничество рэпера Тимати с певцом продолжалось около семи лет, за которые музыканты подружились. По словам основателя лейбла Black Star, Леван в один миг разрушил своим поступком теплые отношения и обесценил все, что для него сделала компания.
Как писали "Дни.ру", рэпер Тимати называл бывшего друга самым лживым и пустым человеком, которого он знает. Он призывал артиста к совести.
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