Рэпер L'One пошел на крайние меры из-за подложившего ему свинью Тимати

Рэпер Леван Горозия, более известный как L'One, все никак не успокоится. Он продолжает терроризировать Тимати и его лейбл Black Star.

Накануне стало известно, что Хамовнический суд Москвы не принял иск Левана. Но музыкант заявил, что подаст его повторно.

"Проект L’ONE закрыт. Собственно, это не новость, я об этом говорил еще в ноябре. Альбом "Пангея" я заканчивал с мыслями, что все случится именно так. Но все уже в прошлом. Страница перевернута. Это не значит, что я откажусь от старого имени и всех песен. Все придумано, написано и оплачено мной, и я за буду за это сражаться. Тем более, когда со мной мои ребята из "Парадигмы" и мои близкие. Подан второй иск. В ближайшее время суд", – поделился исполнитель.

Артист отметил, что было бы странно, если бы он опустил руки после такого количества спетым им мотивационных песен. По его словам, жизнь неоднократно пыталась его сломать, но он не привык сдаваться. И готов снова начать с нуля.

"Я возвращаюсь! Леван Горозия здесь! Каждый из нас рожден, чтобы сиять. Помните об этом, когда смотрите на себя в зеркало, когда кажется, что нет больше сил, и проще сдаться, чем, стиснув зубы, идти вперед", – зарядил энергией поклонников певец.

На это моментально отреагировал адвокат Сергей Жорин, представляющий сторону Тимати. "Громкие слова артиста о намерении отвоевать у лейбла миллионы, миллиарды – пустое место. Его иск был составлен юридически неграмотно, поэтому суд вернул его Левану. Не понимаю, зачем он хвалит своих юристов, трубит о каком-то сражении в социальной сети, СМИ. Пусть для начала попытается выиграть дело, а потом делает выводы", – парировал юрист.