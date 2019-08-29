Рэпер L'One пошел на крайние меры из-за подложившего ему свинью Тимати

Накануне стало известно, что Хамовнический суд Москвы не принял иск Левана. Но музыкант заявил, что подаст его повторно.
"Проект L’ONE закрыт. Собственно, это не новость, я об этом говорил еще в ноябре. Альбом "Пангея" я заканчивал с мыслями, что все случится именно так. Но все уже в прошлом. Страница перевернута. Это не значит, что я откажусь от старого имени и всех песен. Все придумано, написано и оплачено мной, и я за буду за это сражаться. Тем более, когда со мной мои ребята из "Парадигмы" и мои близкие. Подан второй иск. В ближайшее время суд", – поделился исполнитель.
Артист отметил, что было бы странно, если бы он опустил руки после такого количества спетым им мотивационных песен. По его словам, жизнь неоднократно пыталась его сломать, но он не привык сдаваться. И готов снова начать с нуля.
"Я возвращаюсь! Леван Горозия здесь! Каждый из нас рожден, чтобы сиять. Помните об этом, когда смотрите на себя в зеркало, когда кажется, что нет больше сил, и проще сдаться, чем, стиснув зубы, идти вперед", – зарядил энергией поклонников певец.
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Доброе утро. Проект L’ONE закрыт. Собственно, это не новость, я об этом всем говорил еще в ноябре месяце 2018. Альбом «Пангея» я заканчивал с мыслями, что все случится именно так, как и случилось. И на нем вы сможете найти много отсылок к происходящему. Но все это уже в прошлом. Страница перевернута. Это не значит, что я просто возьму и откажусь от старого имени и всех песен. Это придумано, написано и оплачено мной, и я, за это буду сражаться. Тем более когда со мной мои ребята из «Парадигмы». И мои близкие, что встали стеной. Подан второй иск. В ближайшее время суд. Было бы странно, если написав столько мотивационных песен, я бы поджал хвост и спрятался. Совершил «творческое самоубийство» и ждал, живя прошлым. Это не про меня. Жизнь, неоднократно пыталась меня сломать. И это не первый раз, когда я начинаю почти с нуля. Не привыкать. Я возвращаюсь. Леван Горозия здесь. Каждый из нас рожден, чтобы сиять. Помните об этом, когда смотрите на себя в зеркало. Помните об этом, когда кажется, что сил больше нет и проще сдаться, чем стиснув зубы идти вперед. Это не первый сингл альбома. Это просто моя сублимация на тему происходящего в моей жизни. Напоминание самому себе и всем вам, что никто кроме нас самих, не в силах помешать нам стать кем мы хотим! Легенды начинаются с малого. С первого шага навстречу своей мечте. И сегодня я его сделал. А ты? #МыРожденыЧтобыСиять #НиктоКромеНас
На это моментально отреагировал адвокат Сергей Жорин, представляющий сторону Тимати. "Громкие слова артиста о намерении отвоевать у лейбла миллионы, миллиарды – пустое место. Его иск был составлен юридически неграмотно, поэтому суд вернул его Левану. Не понимаю, зачем он хвалит своих юристов, трубит о каком-то сражении в социальной сети, СМИ. Пусть для начала попытается выиграть дело, а потом делает выводы", – парировал юрист.
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