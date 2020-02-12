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Предприимчивая Исаева продает письма отца к Началовой

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Со дня скоропостижной смерти Юлии Началовой прошел уже почти год. Накануне первой скорбной даты в продажу поступила биографическая книга о певице, написанная самыми близкими ее людьми. Пресс-секретарь звезды Анна Исаева тоже не осталась в стороне. 
прочитано 411 раз

Исаева не только работала с Началовой, но и дружила с ней много лет. Юля даже дарила ей духи, сумки, игрушки детям... И по сей день Анна остается членом семьи певицы – общается с дочерью Верой, родителями Таисией Николаевной и Виктором Васильевичем. Он, кстати, стал одним из авторов книги "Юлия Началова. Письма отца к дочери". На обложке книги – отдельная благодарность за помощь Анне Исаевой.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

А сегодня пиарщица помогает продавать книгу с письмами отца к Началовой. В профиле страницы Исаевой в социальной сети "Инстаграм" появилась ссылка, ведущая на покупку книги. Всего за 437 рублей можно прочесть очень личные письма-размышления отца певицы, в которых он вспоминает ее детство, школьные годы, занятия музыкой и пением, первые победы на детских конкурсах, рассказывает о становлении ее карьеры, яркой творческой жизни, о работе с коллегами по шоу-бизнесу – Ларисой Долиной, Ириной Понаровской, Николаем Басковым и другими. Здесь и несколько очень искренних и трогательных писем дочери Веры, в которых она разговаривает с мамой, делится с ней событиями своей жизни.

Анна Исаева не раз подчеркивала, что цели нажиться на этой книге у семьи Началовых никогда не было. "Мы не зарабатывали, а только тратили – силы и эмоции, – уверяет Исаева. – Полгода, все лето корпели над каждой строчкой, вложили туда всю нашу боль, все сердце. Тетя, дядя, отец, мать, я – каждый из нас внес свою лепту. Жизнь Юлии Началовой была яркой, она оставила заметный след в истории популярной музыки и в сердцах людей, поэтому заслуживает того, чтобы родные люди о ней помнили. А каждую книгу, которую мы хотим подарить друзьям или дать прессе для работы, покупаем за свои деньги. Была проделана огромная работа, вложено много сил, чтобы люди, которым дорога Началова, могли прочесть о ней воспоминания отца, матери, дочери".

Автор: 12 февраля 2020, 11:07
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Достали уже с Началовой! Уймись, Исаева!
Гость
Ответить
Исаева, перебор.
1

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