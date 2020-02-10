Ни стыда, ни совести: украинцы облили помоями близких Началовой

Таисии Началовой – матери покойной певицы Юлии Началовой – живется сегодня непросто. Надо поднимать внучку, думать о памятнике, решать вопросы с наследством. Но находятся те, кто словно бы нарочно старается добить несчастную женщину.

Украинские хакеры взломали страницу Таисии Началовой в социальной сети и разместили от ее имени отвратительную публикацию. "Близкие Началовой "превратили" ее смерть в прибыльный бизнес", – говорится в статье. А дальше идет речь о том, что родители якобы зарабатывают на смерти единственной дочери, выпуская книги и сериалы.

Досталось на орехи и пресс-секретарю певицы Анне Исаевой – мол, она прибрала к рукам гардероб покойной артистки.

Вся эта бессовестная ложь возмутила близких Юлии Началовой. "Мы не зарабатывали на выпуске книги, а только тратили – силы и эмоции, – уверяет Исаева. – Полгода, все лето корпели над каждой строчкой, вложили туда всю нашу боль, все сердце. Тетя, дядя, отец, мать я – каждый из нас внес свою лепту. И про это говорят, что мы зарабатываем, что мы устраиваем "пляски на костях"?! Человек ушел, мы хотели почтить его память, а нас поливают помоями".

"Жизнь Началовой была яркой, она оставила заметный след в истории популярной музыки и в сердцах людей, поэтому заслуживает того, чтобы родные люди о ней помнили, писали книги, выпускали фильмы, – продолжает Исаева. – Мы с этим человеком прожили всю жизнь и хотим, чтобы память о Юле сохранилась. Никто не имеет права упрекнуть за это родных. Более того, каждую книгу, которую мы хотим подарить друзьям или дать прессе для работы, покупаем за свои деньги – от издательства получили только сигнальные экземпляра. Была проделана огромная работа, вложено много сил, чтобы люди, которым дорога Началова, могли прочесть о ней воспоминания отца, матери, дочери. То, что не услышишь в интервью – слишком больно говорить про такое".

"Те, кому Началова не интересна, могут не смотреть фильмов о ней, не читать книг, но совершенно безнравственно глумиться над чувствами тех, кто ее знал, запрещать родным и близким хранить память о Юле, писать "Sold" ("Продано"), над ее фотографией, – уверена Исаева. – За эту позорную картинку на месте матери я бы просто дала пощечину автору данной статьи".

Возмущает Исаеву, что люди считают, сколько сумок подарила ей Началова. "Мы с ней работали и дружили много лет, – говорит Анна. – Она дарила мне – духи, игрушки – моим детям. Это нормальные вещи, это нормальная жизнь. Есть вещи, которые мне напоминают о человеке. Например, от умершего отца у меня есть часы. От Юли – рюкзак. Это нормально! Но мерзко писать, что я-де все прибрала к рукам".

По словам Исаевой, мама Началовой намерена обратиться в правоохранительные органы по факту вскрытия ее "Фейсбука" и публикации порочащей информации, которая может причинить ущерб деловой репутации.