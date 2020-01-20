Сильнее Началовой: на могиле Талькова начали происходить чудеса исцеления

Cо дня гибели музыканта Игоря Талькова прошло почти 29 лет. И все это время к его могиле на Ваганьковском кладбище Москвы не зарастает народная тропа. Оказалось, что возле надгробного креста артиста совершаются настоящие чудеса!

"По вере вашей да будет вам", – говорит в Евангелии от Матфея. Вряд ли стоит осуждать людей, которые уверены в том, что на могиле Игоря Талькова происходят чудеса. Говорят, здесь излечиваются от алкоголизма, наркомании и сглаза. А несправедливо осужденные после молитвы родственников быстрее выходят на волю.

Одна из дам, верящих в силу могилы Талькова, рассказала о своде правил, следование которым помогает свершиться чуду. "Надо три дня подряд приходить до полудня, желательно в одно и то же время. Читать кондаки, икосы и молитвы из изданного в 2017 году "Акафиста святому мученику Игорю (Талькову), русскому сладкопевцу", – цитирует ее "Экспресс газета".

В этой брошюре говорится, что музыкант – великий избранник Божий, что он мог творить чудеса подобно его близкой подруге Джуне, что многие ясновидящие советуют приходить на могилу за помощью. Кстати, Игорь Тальков – не единственный артист, которого возвеличивают после смерти.

Например, на могилу Юлии Началовой народ устремился почти сразу после ее кончины. Якобы заряженная там вода помогает победить многие болезни, крем снимает воспаления, а добавленная в чай или суп могильная земля творит чудеса – помогает победить импотенцию и наркозависимость. Говорили о нескольких случаях исцеления таким образом от красной волчанки, сепсиса и диабета.