"Юля – заслуженная!": родители Началовой ждут вызова в Кремль для получения награды президента

Мама певицы Таисия Николаевна, пресс-секретарь Анна Исаева, певица Азиза и многие другие поддержали всероссийский флешмоб "Юля – заслуженная!" Они уверены, что всенародное желание видеть Юлию Началовой со званием услышат и отметят в Кремле.
Согласно постановлению Президента, звание "Заслуженный артист" могут получить работники художественной культуры, которые "создали некое произведение искусства, получившие общественное признание, участвуют в значимых концертах, популяризируют российскую культуру, ведут плодотворную концертную деятельность". Чтобы получить это звание, необходимо подать ходатайство, которое рассматривается в течение некоторого времени, а затем утверждается указом Президента.
Как правило, вручают награды в Кремле перед каким-либо праздником – День России, День Конституции, Новый год. Торжество проходит в Екатерининском зале Кремлевского дворца. Среди тех, кто уже получил "корочку" из рук президента страны – Наташа Королева, Алсу, Инна Маликова, Николай Носков, Вячеслав Манучарова, Зара, Кай Метов. Их вклад в культуру родной страны ни у кого не вызывает сомнения.
Теперь все надеются, что в Кремль в ближайшее время пригласят и родителей Юлии Началовой. Она сделала многое для родного Воронежа, Москвы, да всей России, и достойна хотя бы посмертно стать "Заслуженной артисткой".
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