Брэд Питт поведал о своих любовницах после разрыва с Джоли

Голливудский красавец Брэд Питт решил откровенно поведать о своих любовницах после разрыва с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Мужчина заметил, что все обстоит несколько иным образом, нежели пишут в прессе.

С тех пор, как актер расстался со своей женой, ему приписывали множество романов. То он якобы пытается построить отношения с симпатичной профессоршей Нери Оксман, то проводит вечера с 50-летней целительницей Сэт Хари Халсой, то его вдруг замечают флиртующим в баре с Шарлиз Терон. Тем не менее, сам Питт заявил, что он вовсе не такой бабник, каким его регулярно выставляют западные таблоиды.

"Я перестал читать прессу где-то в 2004 году. Не только отзывы – я имею в виду любой журнал в кабинете врача. Я не то чтобы изо всех сил стараюсь избежать этого, я просто не ищу этого", – подвел артист, – "Не знаю, со сколькими женщинами, по мнению прессы, я встречался в течение последних двух или трех лет, но могу сказать, что все это неправда. Я могу просто мелькнуть где-то с кем-нибудь, но, возможно, это ничего не значит."

Брэд заметил, что в последнее время он стал куда более спокойно относиться к своей славе и к самому себе. Ранее, когда голливудский красавец был еще не столь взрослым и опытным, он очень переживал из-за своей популярности. На людях актер казался уверенным в себе, но на самом деле известность его пугала.

"Большую часть времени в 1990-е я прятался и курил косяк. Мне было слишком некомфортно от всего этого внимания со стороны. Позже понял, что загнал себя в тюрьму. Теперь я вышел из нее и просто живу", – передает слова Питта газета "Комсомольская правда".