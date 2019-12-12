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Шоу-бизнес

Брэд Питт потерял двух своих детей

Брэд Питт. Фото: www.globallookpress.com
Печальная новость настигла голливудского красавца Брэда Питта. Он потерял двух детей.
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Актер очень ждал рождественских праздников. Он надеялся справить торжество со всеми своими чадами в Сан-Фелис, однако стало известно, что из шести его общих с Анджелиной Джоли детей на огонек заглянут только трое. С отцом проведут канун Рождества 13-летняя Шайло, которую с недавнего времени можно официально называть Джеком, а также 11-летние близнецы Вивьен и Нокс.

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 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Отказ 18-летнего Мэддокса не стал ударом для Брэда. Молодой человек три года назад, после скандала в самолете, который привел к разладу в семье, разорвал с ним все связи. Этой осенью, уехав учиться в Сеул, он публично подтвердил, что не общается с Питтом, подчеркивает издание US Weekly.

А вот от второго по старшинству сына голливудский красавец такого поведения не ожидал. Скорее всего, Джоли настраивает мальчика против отца. По слухам, она сообщила юноше, что Питт якобы был против его усыновления. Отчасти это так, но впоследствии актер принял ребенка в семью, полюбил и воспитал как родного.

Что касается 14-летней Захары, ее причины праздновать Рождество без отца неясны. Девочка отличается самым мирным характером в семье голливудских знаменитостей, поэтому ее отказом Брэд был удивлен и обижен больше всего.

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Публикация от Brad Pitt ️️️ (@bradpittoficial)

Автор: 12 декабря 2019, 13:13
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Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек

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