Питт прилюдно приложил Трампа на премии "Оскар"

Американский актер, получивший награду за роль Клиффа Бута в тарантиновском фильме "Однажды в... Голливуде", вышел на сцену, чтобы произнести благодарственную речь. Брэд Питт начал выступление с довольно актуальной для американцев шутки. Напомним, что 5 февраля Сенат Конгресса США вынес оправдательное решение по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Лидера обвиняли в злоупотреблении властью.
"Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд (на выступление. – Прим. ред.), что на 45 секунд больше, чем Сенат предоставил Джону Болтону в процессе импичмента президента Трампа", – сказал актер. Гости церемонии оценили шутку – зал взорвался смехом.
Продолжая тему неудачного импичмента, Брэд Питт намекнул на альтернативу трагической гибели актрисы Шерон Тейт в "Однажды в... Голливуде" и предложил снять фильм о политиках, сообщает канал "360". По мнению актера, в версии от Тарантино "взрослые поступили бы правильно" и вынесли американскому лидеру жесткий приговор.
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