Киркорова в странном наряде с особой ненавистью закидали камнями

Поклонники раскритиковали Филиппа Киркорова за выбранный наряд. Подписчики заявили, что певец стал похож на Аллу Пугачеву.
Киркоров обнародовал в своем "Инстаграм" фото, на котором продемонстрировал, в каком виде вышел сегодня на улицу. Глаза Филипп спрятал за солнцезащитными очками, утеплиться он решил с помощью короткой шубы с пышным воротником, а на ногах красовались обтягивающие со стразами.
Озлобленные комментаторы буквально набросились на Киркорова. "Что за бабский прикид!", "Филипп, прекратите худеть, это перебор!", "Ноги, как у Аллы, худые стали. Все же вы становитесь слишком похожи", – писали они. Стоит отметить, что Киркоров остался к критике равнодушен.
Напомним, ранее звезда "Дома-2", блогер и шоумен Рустам Солнцев жестко припечатал певца Филиппа Киркорова за слова о геях. Знаменитость обвинила исполнителя в лицемерии.
Недавно король отечественной эстрады дал интервью Ксении Собчак. В нем Филипп Киркоров заявил, что на "Евровидении" за Россию не голосуют из-за неоднозначного отношения ее граждан к ЛГБТ-сообществу. Он подчеркнул, что на самом деле в нашем государстве нормально воспринимают гомосексуалистов, и назвал Россию страной "гей-френдли".
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