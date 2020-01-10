Киркоров завизжал от подлой выходки сына Рудковской (видео)

Яна Рудковская показала видео, на котором Филипп Киркоров истошно кричит. Оказалось, к нему сзади подошел сын музыкального продюсера и укусил в самое неожиданное место.

Яна Рудковская недавно отметила день рождения. Одной из главных див отечественного шоу-бизнеса исполнилось 45 лет. Именинница поблагодарила поклонников за поздравления и обнародовала видео, снятое много лет назад. Тогда она состояла в браке с бизнесменом Виктором Батуриным, но уже сотрудничала с молодым артистом Димой Биланом.

В ролике отметился и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. На видео эпатажный исполнитель визжит. Затем, успокаиваясь, певец важно заявляет: "Мальчик меня укусил за задницу..." Речь идет об одном из сыновей Яны Рудковской и Виктора Батурина. Их головы мелькают на записи, предоставленной изданием Teleprogramma.pro. Кто именно посмел нанести вред прославленному артисту, подкравшись сзади, неизвестно.

Развод Рудковской с бизнесменом сопровождался скандалом и дележкой детей. Дошло до того, что Батурин отобрал у нее сыновей. Яна не виделась с ними и пыталась ускорить судебный процесс, в то время как Батурин мешал ей. "Это, наверное, был самый трудный момент в моей жизни. Я жить не хотела. Вот реально не хотела жить!" – со слезами признавалась Рудковская.

Сейчас она счастлива в браке со всемирно известным фигуристом Евгением Плющенко. Пара воспитывает семилетнего сына Александра. Супруги мечтают о дочке. В недавнем интервью продюсер призналась, что есть серьезные проблемы, поэтому, вероятно, они прибегнут к помощи суррогатной матери.