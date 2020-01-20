Заговорившего о геях Киркорова жестко припечатали

Звезда "Дома-2", блогер и шоумен Рустам Солнцев жестко припечатал певца Филиппа Киркорова за слова о геях. Знаменитость обвинила исполнителя в лицемерии.

Недавно король отечественной эстрады дал интервью Ксении Собчак. В нем Филипп Киркоров заявил, что на "Евровидении" за Россию не голосуют из-за неоднозначного отношения ее граждан к ЛГБТ-сообществу. Он подчеркнул, что на самом деле в нашем государстве нормально воспринимают гомосексуалистов, и назвал Россию страной "гей-френдли".

Эти заявления не понравились Рустаму Солнцеву. В своем микроблоге шоумен раскритиковал артиста. "Я с большим пониманием отношусь к нишевому певцу Киркорову. Когда он хабалит на Первом канале это даже забавно (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.). А эти его перья, торчащие из самых неожиданных мест, тетькам, бабкам на усладу(какой же он миленький). Но лицемерие и малодушие, которое за ним водится, приобрело настолько уродливые формы, что играет с самим артистом дурную шутку", – написал Солнцев в своем инстаграм-аккаунте.

Рустам напомнил звезде российского шоу-бизнеса о недавних новостях с его участием. СМИ сообщали, будто Киркоров отдыхает с неизвестным молодым человеком на Мальдивах. Певца обвинили в причастности к ЛГБТ-сообществу. Солнцев отметил, что он против травли, однако его поразило лицемерие Киркорова.

"Зачем, уже в каком по счету интервью, лицемерит и врет Киркоров об истинном положении дел с гос одобренной гомофобией, я не знаю. Будучи таким в себе уверенным, в тревожнейших годах. Хотя,может прикусит язык в следующий раз, когда соберется восхвалять действительность, вспоминая ту "веселенькую поездочку" с юным атлетом на острова. Попытка пройти сухим мимо капель дождя вышла боком", – подытожил Рустам.