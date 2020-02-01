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Проблемы со здоровьем обострились: объявлено об уходе певицы МакSим

Певица МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица МакSим уходит в бессрочный отпуск из-за проблем со здоровьем. Об этом объявила директор артистки Маргарита Соколова. 
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По словам Соколовой, все ближайшие выступления исполнительницы были отменены. О том, когда МакSим снова выйдет на сцену пока что не сообщается.

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Представитель артистки сделал официальное заявление в своем "Инстаграм". "В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали. В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим "Преданным" обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время!", – написала она.

Напомним, ранее певица МакSим сообщила радостную новость. Возлюбленный сделал вокалистке предложение.

Марина Максимова, именно так зовут артистку в обычной жизни, крайне мало говорит о личной жизни. После нескольких неудачных романов, которые проходили на глазах у аудитории, певица МакSим решила быть менее открытой.

1 февраля 2020, 14:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

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