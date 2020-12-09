"Это стало большой неожиданностью": заменившая Колтового актриса поделилась переживаниями

На протяжении нескольких лет Александр Колтовой вел передачу "ДНК". 7 ноября 2020 года его не стало. Телеведущий погиб в авиакатастрофе вместе со спутницей.
После трагедии передача с участием Колтового некоторое время выходила в эфир. Руководство телеканала НТВ отказалось закрывать проект, поэтому приняли решение, что Александра заменит актриса Анна Казючиц, которая ранее никогда не пробовала себя в качестве ведущей.
Артистка уже снялась в нескольких выпусках шоу "ДНК". Они начнут выходить в эфир 14 декабря. Казючиц уже опубликовала в своем инстаграм-аккаунте два снимка с нового места работы. "Для меня самой это стало большой неожиданностью. <...> Очень волнуюсь перед каждой записью", – процитировал ее Пятый канал.
Поклонники поддерживают Анну. Они уверены, что у актрисы все получится. "Здорово увидеть вас в роли ведущей", "С нетерпением ждем "ДНК" с вашим участием", – написали фолловеры.
Большую часть своей жизни Анна Казючиц посвятила театру. Но известной она стала благодаря съемкам в фильмах и телесериалах ("Синие ночи", "Даша Васильева. Любительница частного сыска", "Ландыш серебристый 2", "Обреченная стать звездой").
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