В Сети появились кадры семейной идиллии Егора Крида и Нюши с их сыном

В Сети появились красивые кадры семейной идиллии Нюши с Егором Кридом, а также с их сыном. На видео семья встречает новый год и демонстрирует теплые отношения. Поклонники ликуют.
Фанаты верят, что рэпер до сих пор питает нежные чувства к певице, которая, тем не менее, давно замужем за Игорем Сивовым и растит их общую дочь Симбу.
Жаль, но любовь и семейная идиллия оказались лишь постановкой. Нюша и Егор Крид выпустили совместный клип на песню "Мистер и миссис Смит".
"Этот дуэт, этот клип – послание всем бывшим. Очень важно отпускать прошлое... Вы прощаете не партнера в прошлом, вы прощаете и освобождаете себя. И от этого зависит ваше будущее", – написала 30-летняя Нюша на своей странице в соцсети.
Егор тоже прокомментировал клип на своей странице. Он поблагодарил Нюшу за отношения и теплые чувства, но написал это с какой-то горечью.
"За любовь и за разбитое сердце. Наша история навсегда в сердце", – написал Егор.
Напомним, что несколько лет назад у Нюши и Егора Крида были романтические отношения, но они так ни к чему серьезному и не привели. Егор расстался с певицей из-за того, что она, по его словам, "папенькина дочка".
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Какая должна быть женская грудь?