Что стало с могилой Марины Голуб

За местом захоронения Марины Голуб на Троекуровском кладбище ухаживают сотрудники погоста. Родные артистки появляются там редко.

На то, чтобы сторожа присматривали за могилой знаменитости и содержали ее в приличном виде, близкие актрисы каждый месяц дают деньги. По словам сотрудников кладбища, поклонники Марины Голуб регулярно приносят цветы на ее могилу, которая всегда ухожена.

Звезда похоронена рядом с популярными актерами Андреем Паниным и Игорем Квашой. На месте захоронения памятник из белого камня. Также там можно увидеть небольшого белого голубка.

Напомним, Марина Голуб погибла 2012 году в результате ДТП. Артистке было 55 лет. Она находилась на пассажирском сиденье автомобиля, в который врезалась машина. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но затем пришел в полицию и рассказал о содеянном Отпевали знаменитость в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, а после похоронили на Троекуровском кладбище.

Как писали "Дни.ру", на могиле Марины Голуб происходят мистические вещи. Так, сотрудники кладбища рассказывали, что установленный на памятнике голубь уже несколько раз исчезал. Интересно, что каждый раз, когда мраморная птица возвращается на место, она принимает новое обличие: меняется поворот головы, хвост распушается веером.