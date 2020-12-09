Зараженный коронавирусом Ширвиндт плюнул в изменившегося до неузнаваемости Маковецкого

Александр Ширвиндт терпеть не может биографические сериалы. Тем более, многих из тех, о ком снимаются эти ленты, он знал лично. "Со Стельцовым дружил, будучи упорным болельщиком "Торпедо" с 70-летним стажем, уверяет актер. – С Людочкой Зыкиной жил в одном дворе, и наши машины стояли в гараже бок о бок. А с Люсенькой Гурченко прошла вся моя жизнь".
Поэтому видеть фильмы про них для Ширвиндта – мука. "Все эти сериалы – нищенские потуги, подделки, с псевдодокументальным ореолом, – уверен Александр Анатольевич. – Парадокс в том, что чем талантливее эти поиски и искреннее попытки, тем вторичнее результат".
Особенно убили его ленты про Людмилу Гурченко и Ивана Грозного. "Зачем безмерно и разнообразно талантливой Нонночке Гришаевой играть Гурченко? – задает риторический вопрос Ширвиндт. – Ей надо играть Бовари или ибсеновскую Нору. Зачем заклеивать великолепного Маковецкого гуммозом и картоном под Ивана Грозного? Ибо судьба этого талантливого артиста – Бунин и Куприн. Играть надо Бомарше, а не Смоктуновского. Смоктуновским надо становиться".
Александр Анатольевич славится своим остроумием, сарказмом и умением посмеяться над собой. Он всегда говорит правду в глаза, за что его боятся и уважают.
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