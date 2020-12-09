"Не звонит, не пишет": сраженная инсультом Кондулайнен замкнулась в себе

Звезда 90-х перенесла инсульт летом этого года. Сейчас Елена Кондулайнен редко выходит из дома, соблюдая режим.
К сожалению, пока актрисе не удалось восстановиться после удара. В июне ей диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга. Знаменитость замкнулась в себе.
По словам худрука Театра Луны Сергея Проханова, Елена Кондулайнен находится в какой-то изоляции. "Не пишет, не звонит", – поделился он. По мнению Проханова, артистка, вероятно, не хочет ни с кем контактировать, стараясь прийти в себя.
В запланированных на декабрь спектаклях Театра Луны роли Елены Кондулайнен сыграют другие актрисы, но там с нетерпением ждут возвращения звезды к работе. Одной из немногих, с кем она выходит на связь, оказалась подруга Марина Миронова. По словам женщины, речь у артистки восстановилась.
Сейчас ей показан покой и позитивные эмоции. Приятельница отметила, что Елена Кондулайнен соблюдает рекомендации врачей и находится в спокойном и философском настроении.
Рядом с артисткой постоянно пребывает сиделка, которая помогает ей выходить на прогулки, готовит еду. Так же за ней ухаживают сыновья – Александр и Михаил. Несмотря на то, что изначально доктора давали очень маленькие шансы на то, что Кондулайнен удастся вернуться к нормальной жизни, друзья верят в возможность ее полного восстановления.
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