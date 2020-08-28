Разбитую инсультом Елену Кондулайнен увезли из больницы

Несчастье случилось с Еленой Кондулайнен месяц назад. Представитель театра Луны, где работает артистка, сообщила последние новости о ней.

Многочисленные поклонники места себе не находят из-за Елены Кондулайнен. Больше месяца назад артистка попала в больницу с инсультом. С тех пор об актрисе почти нет новостей. Ее аккаунт в социальной сети "Фейсбук" не обновлялся с начала июля. Фанаты всерьез переживают за свою любимицу.

Наконец журналисты связались с театром Луны, где много лет служит Елена Кондулайнен. Представитель учреждения успокоил поклонников актрисы. "Кондулайнен сейчас дома, восстанавливается после болезни", – сообщили в театре. По всей видимости, Елена очень занята, раз у нее нет возможности выйти на связь с поклонниками и журналистами.

Ведь у артистки случилось двойное несчастье. Напомним, Елена Кондулайнен попала в клинику вечером 24 июля. 62-летнюю актрису увезли на скорой помощи с подозрением на инсульт. Елену Кондулайнен срочно госпитализировали из кафе. Говорят, прямо в момент произнесения тоста артистке вдруг стало плохо: по словам свидетелей, у нее упала рука, начались проблемы с речью. Вызвали скорую помощь. Интересно, что актриса не хотела ехать, но ее заставили. Сообщалось, что артистку спасали медики в Боткинской больнице.

Но в клинике с Еленой Кондулайнен случилась новая напасть. Когда артистка шла в душ, то оступилась, упала и сломала руку.

Поклонники молятся за скорое выздоровление артистки. Они надеются в скором времени увидеть ее в добром здравии, как всегда неунывающую и эффектную. Елена Кондулайнен – звезда советского и российского кино. Она являлась секс-символом. В ее послужном списке более 40 фильмов. Она сыграла в таких кинолентах, как "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 первых свиданий", "Дружба народов", и других.