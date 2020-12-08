"Все переросло в позор, ложь и разврат": народ втоптал в грязь воспоминания Волочковой

Анастасия Волочкова в личном блоге часто делится воспоминаниями. Накануне звезда опубликовала видео своего концертного номера, однако реакция подписчиков ее неприятно удивила.

Выступление 21-летней давности балерина подготовила совместно со знаменитым хореографом Венской оперы Ренато Занеллой. Артистка выбрала в качестве музыкального сопровождения композицию Эдит Пиаф "Аккордеонист". По словам танцовщицы, она гордится этим номером, который ей удалось подготовить за очень короткий срок.

Правда, поклонники "дерганья" Анастасии Волочковой не оценили. Балерина обычно закрывает комментарии под своими публикациями, однако в этот раз забыла это сделать. В итоге подписчики заявили, что артистка и тогда не очень хорошо танцевала, и сейчас не лучше. Народ буквально втоптал в грязь воспоминания звезды.

"Сейчас, одни шпагаты, ноги, купальники, пьяные выходки! Вот куда культура далась!? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все переросло в позор, ложь и разврат... Tut mir leid", "Тяжела она для балета, поэтому и карьера быстро закончилась, а так нормально, ничего посмотреть можно", "От былой красоты ничего не осталось", – написали в комментариях.

Анастасия Волочкова в следующем посте заявила, что, несмотря на критику, номером "Аккордеонист" очень дорожит. "Я верю, что я оставлю след в истории русского балета. Своим творчеством", – написала артистка.