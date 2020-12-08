"Ей самой хочется": Шаляпин сорвался после обвинений Семиной в романе с 80-летней Светличной

Недавно актриса Тамара Семина пристыдила певца Прохора Шаляпина за романы с престарелыми женщинами. Артист не выдержал критики и эмоционально отреагировал.

Прохор Шаляпин спокойно отнесся к тому, что про него в очередной раз распространяют сплетни. К тому же, он не держит зла на пожилых людей. Мол, возраст уже такой, что всякое могут ляпнуть. Однако он прокомментировал недавнее интервью Тамары Семиной, в котором она распекла Шаляпину и свою сверстницу Светличную.

При этом Прохор заподозрил, что 82-летней Тамаре Семиной просто самой хочется отношений, поэтому она и критикует своих коллег за подобные слухи. Скорее всего, это просто зависть, пишет Teleprogramma.pro.

"Бабушки вон около подъезда все время что-то говорят. Меня это совершенно не затрагивает. Ей просто хочется какого-то романа. Наверняка. Она бы не упустила шанс", – поделился Прохор Шаляпин.

При этом он подчеркнул, что у него никогда не было романа с 80-летней актрисой Светланой Светличной. они даже не знакомы лично. Артист назвал эти домыслы бредом. Также он не стал отрицать, что Семина, скорее всего просто несчастный человек, раз таким образом обижает своих коллег. Прохор Шаляпин сравнил сплетницу Семину с бабушкой на лавочке.

Ранее Тамара Семина в программе "Звезды сошлись" на НТВ пристыдила Светлану Светличную и Прохора Шаляпина за возможный роман.