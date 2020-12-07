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Шоу-бизнес

"Она мальчиков достала": вешающуюся на Шаляпина 80-летнюю Светличную закидали яйцами

Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса Тамара Семина осудила поведение своей коллеги и ровесницы Светланы Светличной. По ее словам, 80-летней даме негоже путаться с молодежью.
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В мае этого года появились заговорили, что актриса из "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная имеет отношения с 37-летним Прохором Шаляпиным. В Сети даже появились их совместные фото. Разница в возрасте в 50 лет не смущала парочку, хотя сами они отказывались комментировать связь.

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82-летняя актриса Тамара Семина осудила общение коллеги с шоуменом Прохором Шаляпиным. Как рассказал друг артиста, полувековая разница в возрасте не мешает их отношениям. В эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ звезда окрестила Прохора "здоровым дубочком, вызывающим жалость".

Что касается Светланы Светличной, то ее в данной ситуации коллега считает "наглой и дерзкой" и не одобряет подобное поведение престарелой женщины. "Она не может без публичности. Она даже мальчиков достала", – закидала яйцами коллегу Семина.

Прохор Шаляпин известный любитель женщин постарше. Вся страна наблюдала за его бурным романом с 52-летней бизнес-вумен Ларисой Копенкиной. Несмотря на неодобрение матери Прохора Шаляпина, они сыграли свадьбу. После романа с Копенкиной Шаляпину неоднократно приписывали романы со звездами почтенного возраста.

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Автор: 7 декабря 2020, 18:43 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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Шаляпин переплюнул Бузову

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