Банкеты и проститутки: известная юмористка раскрыла подноготную КВН

Российская юмористка Ирина Мягкова рассказала, что творилось на КВН несколько лет назад. В это время она была участницей программы.

Российская юмористка и продюсер Ирина Мягкова поведала, что в период ее участия в КВН мужчины относились к женщинам в команде неуважительно. Однажды на одном из корпоративов комики заказали проститутку. Кто именно был автором идеи, продюсер не стала говорить. Однако призналась, что это изменило ее отношение к проекту.

Это случилось, когда Ирине Мягковой было 19 лет. На одном из банкетов она заметила, что коллеги постоянно куда-то отлучаются. Потом ей рассказали, что на банкет пригласили девушку легкого поведения. Об этом комик поведала в ютуб-шоу "А поговорить?" с Ириной Шихман.

Юмористка призналась, что была шокирована, когда узнала, что творится в коллективе КВН. Такого отношения к женщинам она не ожидала. "Я тогда вообще не понимала, что такое может быть. Я же верю в доброту всегда", – рассказала Ирина Мягкова.

Ранее российский комик Александр Гудков рассказал, что КВН давно потерял свою актуальность и оригинальность. Программы выходят в эфир только через месяц после записи, когда все шутки уже давно всем известны и расходятся по интернету. При этом они уже никому не интересны.