"Шампанского больше не наливать": зажигательные танцы 6-летнего сына Лазарева взорвали Сеть

В минувшие выходные дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметила свой девятый день рождения. На праздник к наследнице артист пригласил многих коллег, среди которых оказался и Сергей Лазарев.

Музыкант пришел на вечеринку вместе с шестилетним сыном Никитой. На многих фотографиях и видео с папой мальчик кажется очень послушным и скромным ребенком, однако это оказалось не совсем правдой. Вероятно, малыш просто стесняется, когда видит камеры, но вот без них отжигает не по-детски.

В личном блоге Сергей Лазарев опубликовал видео с танцами Никиты. Мальчик динамично двигается под зажигательную музыку, думая, что его никто не видит, кроме друзей. Ребенок активно трясет головой, прыгает и размахивает руками. Артист отметил, что его сын "отжигает". "Яблоко от яблони", – добавила музыкант.

Поклонники Сергея Лазарева заявили, что Никита отлично танцует, а также сравнили малыша с Димой Биланом, который не менее энергично ведет себя на сцене. Подписчики уверены, что в будущем сын артиста будет звездой ночных клубов.

"Детского шампанского больше не наливать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А с виду такой скромный и застенчивый мальчик", "Молодец Никита! Такой же будет Классный как папа!", "Девочки, а представьте что будет, когда Никита подрастет", "Бобма, энергия! танцы копия папа Сергея Лазарева!", "Напоминает Диму Билана, который всегда скачет по сцене", "Ты сына, случайно, с Биланом не знакомил?", "Никитка, зажигалочка как папа !" – написали в комментариях.