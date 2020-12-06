"Не пришлась "ко двору" Большого театра": Волочкова обнародовала архивные видеозаписи

Неизвестно, почему Анастасия Волочкова так резко вспомнила о фильме, снятом около 21 года назад. Именно тогда балерина могла похвастаться славой, безграничным успехом и толпами поклонников, ожидавших звезду возле главного входа в Большой.
Ярые фанаты творчества примы знают, что ее жизнь не всегда была яркой и безоблачной. Да и сама Анастасия не отрицает тот факт, что остальные солистки театральной труппы страшно не любили ее и делали все возможное, чтобы избавиться от талантливой конкурентки.
"Уже тогда я не пришлась "ко двору" Большого театра, составляя конкуренцию другим балеринам, будучи уже на тот момент Примой Мариинского театра и имея свой Авторский проект. Я не ведала, сколько всего придется пройти! От зависти до настоящей травли", – напомнила Волочкова.
Действительно, Анастасия переживала как взлеты, так и громкие падения. Несмотря на множество проигранных битв, жизненная и творческая позиция балерины не претерпела кардинальных изменений. Прима заверила, вся ее жизнь и успехи на сцене были отданы людям.
Ранее сообщалось, что Волчкова всерьез задумалась о реализации певческой карьеры. Она рассказала, что песню для нее написал композитор Алексей Малахов, который ранее уже создал для нее шесть других. Остается только гадать, скоро ли Анастасия вернется на сцену.
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