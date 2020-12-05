Не спускала с него глаз: Сафин пришел на праздник к Боне с другой

Знаменитость устроила вечеринку в фешенебельном столичном ресторане. Мероприятие посетили многие российские звезды. Поздравить Викторию Боню приехали: Андрей Малахов, Эвелина Бледанс, Анна Седокова и другие.
Телеведущая выбрала для празднования элегантное платье. Наряд подчеркнул точеную фигуру Виктории. Боня с удовольствием позировала перед фотографами.
В разгар вечера на пороге ресторана возник теннисист Марат Сафин. Приход спортсмена взволновал хозяйку торжества. Виктория не спускала глаз с Марата, который привез ей огромный букет роз.
Отметим, что Сафину и Боне вот уже несколько недель приписывают роман. Ходят слухи, что теледива давно положила глаз на теннисиста и из кожи вот лезла, чтобы его охмурить. Более того, старания Виктории уже принесли плоды – сердцеед отвечает ей взаимностью.
Знаменитости опровергают информацию о любовных взаимоотношениях, дескать, между ними только дружба. Впрочем, появление Марата на празднике Вики дало сплетникам новый повод для пересудов.
Интересно, что на мероприятии Виктории Бони Марата Сафина сопровождала телеведущая Екатерина Одинцова. В итоге перед объективами звезды позировали втроем. Спортсмен нежно обнимал обеих девушек.
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