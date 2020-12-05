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Шоу-бизнес
Не спускала с него глаз: Сафин пришел на праздник к Боне с другой

Не спускала с него глаз: Сафин пришел на праздник к Боне с другой

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минувшим вечером телеведущая праздновала день рождения. Весь вечер Виктория Боня не спускала глаз с теннисиста Марата Сафина.
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Знаменитость устроила вечеринку в фешенебельном столичном ресторане. Мероприятие посетили многие российские звезды. Поздравить Викторию Боню приехали: Андрей Малахов, Эвелина Бледанс, Анна Седокова и другие.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Телеведущая выбрала для празднования элегантное платье. Наряд подчеркнул точеную фигуру Виктории. Боня с удовольствием позировала перед фотографами.

В разгар вечера на пороге ресторана возник теннисист Марат Сафин. Приход спортсмена взволновал хозяйку торжества. Виктория не спускала глаз с Марата, который привез ей огромный букет роз.

Отметим, что Сафину и Боне вот уже несколько недель приписывают роман. Ходят слухи, что теледива давно положила глаз на теннисиста и из кожи вот лезла, чтобы его охмурить. Более того, старания Виктории уже принесли плоды – сердцеед отвечает ей взаимностью.

Фото: instagram.com/stories/victoriabonya/

Знаменитости опровергают информацию о любовных взаимоотношениях, дескать, между ними только дружба. Впрочем, появление Марата на празднике Вики дало сплетникам новый повод для пересудов.

Интересно, что на мероприятии Виктории Бони Марата Сафина сопровождала телеведущая Екатерина Одинцова. В итоге перед объективами звезды позировали втроем. Спортсмен нежно обнимал обеих девушек.

Автор: 5 декабря 2020, 13:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость
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Гость
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
лайком могу поддержать, братан! Вечер в хату!
Гость
Ответить
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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