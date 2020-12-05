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Плюнувшая на коронавирус Боня устроила шумную вечеринку

Плюнувшая на коронавирус Боня устроила шумную вечеринку

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Виктория Боня весело и шумно отметила день рождения. Знаменитость организовала многолюдное торжество, несмотря на коронавирусные ограничения.
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В честь 41-летия теледива решила устроить массовую тусовку со всеми привычными звездам развлечениями. Для проведения праздника Виктория Боня выбрала презентабельный московский ресторан и пригласила коллег-знаменитостей. На вечеринку пришли: Андрей Малахов, Эвелина Бледанс, Виталий Гогунский, Сергей Волчков и другие известные личности.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Теледива разметила видео и фото с праздника в инстаграм-истории. Судя по кадрам, которые опубликовала звезда, во время торжества никто не соблюдал социальную дистанцию, не говоря уже про полное игнорирование масочного режима.

Перед публикой Виктория Боня похвасталась не только дезкой вечеринкой, но и вызывающим внешним видом. Она надела белый пиджак на голое тело, слегка демонстрируя интимные части тела. Экс-участница шоу "Дом-2" исполнила музыкальный номер на сцене вместе с плеткой и мундштуком, которые добавили ее образу экстравагантности.

Звезде подарили множество букетов цветов, которые пришлось увозить в несколько этапов – в лифт все не помещались. На вечеринку к теледиве пришли журналисты, которым именинница с радостью дала интервью в тесной и праздничной обстановке. Виктория Боня осталась довольна тем, как отметила день рождения.

Автор: 5 декабря 2020, 11:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вика Боня стала хозяйкой борделя

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