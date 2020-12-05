Плюнувшая на коронавирус Боня устроила шумную вечеринку

В честь 41-летия теледива решила устроить массовую тусовку со всеми привычными звездам развлечениями. Для проведения праздника Виктория Боня выбрала презентабельный московский ресторан и пригласила коллег-знаменитостей. На вечеринку пришли: Андрей Малахов, Эвелина Бледанс, Виталий Гогунский, Сергей Волчков и другие известные личности.
Теледива разметила видео и фото с праздника в инстаграм-истории. Судя по кадрам, которые опубликовала звезда, во время торжества никто не соблюдал социальную дистанцию, не говоря уже про полное игнорирование масочного режима.
Перед публикой Виктория Боня похвасталась не только дезкой вечеринкой, но и вызывающим внешним видом. Она надела белый пиджак на голое тело, слегка демонстрируя интимные части тела. Экс-участница шоу "Дом-2" исполнила музыкальный номер на сцене вместе с плеткой и мундштуком, которые добавили ее образу экстравагантности.
Звезде подарили множество букетов цветов, которые пришлось увозить в несколько этапов – в лифт все не помещались. На вечеринку к теледиве пришли журналисты, которым именинница с радостью дала интервью в тесной и праздничной обстановке. Виктория Боня осталась довольна тем, как отметила день рождения.
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Парень бьёт
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Украшка полное <цензура>!
Про ненависть к женщине, а ты выбирай свою
Одноклассник задолбал!
Мне 14 лет и у меня большая грудь