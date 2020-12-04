Юлечка забрала: Плотникова похоронят рядом с Началовой

Плотников с 2002 года являлся актером МХТ им. А.П. Чехова. Поэтому прощание состоится здесь же. Оно начнется в 10:00 и продлится до 12:30. Но вход на траурную церемонию будет осуществляться по спискам – ввиду напряженной эпидемиологической ситуации и смерти артиста от коронавируса.
После гражданской панихиды состоится отпевание. А похоронят исполнителя роли доктора Борменталя в фильме Бортко "Собачье сердце" на Троекуровском кладбище столицы.
Там покоятся многие знамениты актеры – Николай Караченцов, Марина Голуб, Александр Лазарев (старший)... Но самое известное захоронение некрополя – могила умершей в марте 2019 года знаменитой певицы Юлии Началовой.
Ее со всеми почестями похоронили на 17-м участке Троекуровского некрополя. Теперь рядом будет похоронен и Борис Плотников. Это символично, ведь Юля Началова очень любила фильм "Собачье сердце", часто цитировала его. Теперь ее кумир будет покоится рядом.
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