Лицемер! Принц Гарри подвергся критике за наличие в особняке 16 ванных комнат

Недавно принц Гарри советовал людям представить себя каплями дождя и призывал заботиться о природе. Телеведущий Пирс Морган в эфире утренней программы "Доброе утро, Британия", посмотрев выступление герцога Сассекского, сделал вывод: супруг Меган Маркл – лицемер.
По мнению журналиста, принц Гарри не имеет права говорить о бережном отношении к природе, поскольку имеет 16 ванных комнат в особняке. Мол, внук Елизаветы II расходует огромное количество воды. Также Морган припомнил герцогу Сассекскому его нередкие полеты на частных самолетах.
Соведущая Сюзанна Райд пыталась спорить с Пирсом. Она хотела, чтобы журналист воспринял слова Гарри о каплях дождя как метафору. Телеведущая поняла: герцог Сассекский хотел обратить внимание общественности на изменение климата на Земле. Также Райд отметила, что пользоваться 16 комнатами одновременно невозможно.
Напомним, весной принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Калифорнию. Сначала они жили в доме знакомых, а позже купили особняк у российского миллиардера Сергея Гришина. С тех пор герцоги Сассекские все чаще занимаются общественными делами и делают громкие заявления.
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