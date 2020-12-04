"Я даже упала": Волочкову чуть не сожгли на съемке

Не успела Анастасия Волочкова вернуться с Мальдив, как уже показала нам все: красивый загар, ледяную купель, фирменный шпагат зимой. Казалось бы, что еще можно было ожидать, но и тут балерина смогла удивить всех.

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