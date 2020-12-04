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Шоу-бизнес

"Я даже упала": Волочкову чуть не сожгли на съемке

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Не успела Анастасия Волочкова вернуться с Мальдив, как уже показала нам все: красивый загар, ледяную купель, фирменный шпагат зимой. Казалось бы, что еще можно было ожидать, но и тут балерина смогла удивить всех.
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Артистка выложила интересное видео: на кадрах она сидит на полу в очень длинном и пышном сером платье с выразительным декольте, а позади нее поднимаются столбы пламени. На фоне играет ее новая песня "Одна", а балерина то томно сидит на месте, то пластично двигается в темноте.

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Оказалось, это были съемки клипа на новую песню Анастасии Волочковой. "Вчера на съемке клипа меня чуть было не сожгли в огне, как Жанну Д'Арк. Но образы, созданные Еленой (а их более шести) все разные, и ради этой истории стоило рисковать", – поделилась с поклонниками артистка. Она рассказала, что песню для нее написал композитор Алексей Малахов, который ранее уже создал для нее шесть других.

Балерина сообщила, что и с этим фотографом она уже работала несколько раз, однако это первый опыт, когда видео превратилось в целый фильм. "Во время съемки я даже упала, поскользнувшись на длинной тюлевой юбке в пуантах", – пожаловалась артистка на тяжелые условия.

Напомним, уже достаточно давно главной темой для обсуждения является новый избранник Анастасии Волочковой. Балерина часто публикует фото и видео, где просто закрывает чем-то его лицо. Однажды, снимая историю, она настолько не хотела, чтобы поклонники увидели возлюбленного, что попросила его выйти из кадра. Известно, что на Мальдивы пара путешествовала вместе.

Автор: 4 декабря 2020, 11:09 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда

комментарии

Ответить:

Гость
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Настасья, смотри попу не отморозь в купели! Да ноги аккуратнее задирай, а то споткнешься об край купели и пилотку поцарапаешь.
Гость
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Пьяная была, вот и упала. Не в первый раз
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