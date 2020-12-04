"Я даже упала": Волочкову чуть не сожгли на съемке

Артистка выложила интересное видео: на кадрах она сидит на полу в очень длинном и пышном сером платье с выразительным декольте, а позади нее поднимаются столбы пламени. На фоне играет ее новая песня "Одна", а балерина то томно сидит на месте, то пластично двигается в темноте.
Оказалось, это были съемки клипа на новую песню Анастасии Волочковой. "Вчера на съемке клипа меня чуть было не сожгли в огне, как Жанну Д'Арк. Но образы, созданные Еленой (а их более шести) все разные, и ради этой истории стоило рисковать", – поделилась с поклонниками артистка. Она рассказала, что песню для нее написал композитор Алексей Малахов, который ранее уже создал для нее шесть других.
Балерина сообщила, что и с этим фотографом она уже работала несколько раз, однако это первый опыт, когда видео превратилось в целый фильм. "Во время съемки я даже упала, поскользнувшись на длинной тюлевой юбке в пуантах", – пожаловалась артистка на тяжелые условия.
Напомним, уже достаточно давно главной темой для обсуждения является новый избранник Анастасии Волочковой. Балерина часто публикует фото и видео, где просто закрывает чем-то его лицо. Однажды, снимая историю, она настолько не хотела, чтобы поклонники увидели возлюбленного, что попросила его выйти из кадра. Известно, что на Мальдивы пара путешествовала вместе.
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