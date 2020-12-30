"Мы верны друг другу": разведенная Муцениеце не может забыть Прилучного

В начале 2020 года Агата Муцениеце объявила о расставании с супругом Павлом Прилучным. Летом звездный брак был официально расторгнут. Даже после этого многие поклонники артистов так и не смогли поверить в случившееся, а вокруг события ходит множество слухов.



Разведенного Павла вскоре заметили на отдыхе с актрисой Мирославой Карпович. Никто не мог понять: неужели артист и правда ушел от одной женщине к другой? Сама Агата предпочитает не раскрывать всех подробностей конфликта. Однако в программе "Откройте, Давид" звезда поделилась некоторыми деталями.

Агата пожаловалась, что, на ее взгляд, именно сейчас мужья стали "безбожно" изменять женам. "Изначально не надо обманывать, и не будет проблем. Вот я за девять лет ни разу не изменила. Не понимаю, зачем тогда все клятвы на алтаре, если априори понимаешь, что такого не будет", – высказалась она. "Для меня это самое обидное. Ты бы мне сказал, я бы с Богом отпустила. А сам факт обмана меня раздражает", – рассказала актриса.

Подписчики канала сразу поняли: это первое признание Агаты в том, что Павел Прилучный, как и предполагалось, не был верен супруге. Муцениеце рассказала, что если бы муж сразу сказал ей, что не может быть с одной женщиной, они бы нашли выход из ситуации. "Придумали бы какое-то совместное решение, либо сразу разошлись. Чтобы не было обмана, когда тебе говорят: "Мы верны друг другу", – а на самом деле гуляют налево", – отметила звезда.

К счастью для всех многочисленных обожателей Агаты Муцениеце, она не утратила веру в любовь и семью даже после такого непростого романа. "Я жду любовь. Не потеряла в нее веру – это точно", – призналась она. "К 30 годам я пришла к тому, что не знаю, что такое любовь. Из-за того, что у меня в жизни произошло такое разочарование, я сейчас не понимаю. Мне казалось, что это любовь была", – поделилась мыслями артистка.













