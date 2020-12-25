Обнародовавшая некрасивые подробности личной жизни Муцениеце: Говорить о том, что случилось – не стыдно

В свежем интервью актриса призналась, что многие поклонники все еще не приняли ее расставание с Павлом Прилучным. Агате Муцениеце до сих пор пишут фанаты, которые не могут поверить в случившееся. Знаменитость подчеркнула, что люди очень любили их пару.
Сама Агата уже оставила Павла в прошлом. Актриса поставила точку в отношениях с экс-мужем. Теперь Прилучный – только отец ее детей.
Актриса также объяснила, почему решила обнародовать некрасивые подробности личной жизни. Муцениеце отметила, что была одной из тех, кто не побоялся публично говорить о разводе. "Показать себя слабой, проигравшей, оступившейся женщиной", – добавила актриса.
Знаменитость попыталась на своем примере доказать, что расставание с мужем – не конец света. Жизнь продолжается и после развода.
Звезда кино не стала отрицать, что распад семьи всегда травматичен. Это очень тяжелый период, считает Муцениеце. К сожалению, в этой ситуации мужчины и женщины остаются один на один со своими проблемами. Люди боятся говорить о разводе, не хотят просить помощи.
"И я хотела показать, что говорить о том, что случилось – не стыдно", – поведала Агата Муцениеце.Напомним, точку в браке Агаты Муцениеце и Павла Прилучного поставил резонансный эпизод. О случившемся публике рассказала сама актриса. Весной Павел выгнал Агату с детьми из загородного особняка. Как рассказывала знаменитость, супруг поднял на нее руку и уничтожил ее мобильный телефон.
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