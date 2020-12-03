Звезда "Дома-2" Пынзарь удалила грудь

Дарья Пынзарь считает, что совершенству нет предела, поэтому регулярно испытывает на себе бьюти-практики. Десять лет назад девушка увеличила себе грудь, а накануне решила ее удалить.

Точнее, звезда реалити-шоу пришла к осознанию, что без имплантов зона декольте будет выглядеть значительно лучше. В личном блоге звезда сообщила подписчикам радостную новость, ответив, что операция по возвращению натуральной красоты прошла хорошо, и она уже едет домой.

Дарья Пынзарь поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также ответила недоброжелателям. Некоторые уверены, что хирургическое вмешательство в молочные железы может привести к проблемам со здоровьем.

Звезда шоу "Дом-2" отметила, что почему-то два года назад, когда она делала операцию по избавлению от второго подбородка, ее никто не отговаривал и не запугивал. При этом подписчики уверяли Дарью Пынзарь, что ей это не поможет. "Теперь я каждый день с утра мысленно благодарю своего доктора за то, что она избавила меня от моего комплекса", – заявила девушка.

Напомним, звезда шоу "Дом-2" владеет сетью салонов красоты. Летом Дарья Пынзарь пожаловалась, что неизвестная женщина ворвалась к ней в офис и вынесла сейф. Тогда звезда опубликовала видео с камер наблюдения, на которых заметно, что некая блондинка расхаживает по помещению в поисках ценных вещей. Экс-участница реалити написала заявлению в полицию в надежде поймать преступницу.