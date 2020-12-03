"Одна, без всех": Королева готовится бежать из России ради жизни среди темнокожих аборигенов

2020 год стал крайне тяжелым практически для всех. Наташа Королева открыто признается, что по ней он ударил очень сильно. Еще бы: пандемия, измена супруга, обсуждаемая всей страной, а затем мошенники, преследующие их семью. Певица приняла решение сменить обстановку.

Об этом она сообщила в своем блоге в социальной сети "Инстаграм". Фото, стоит отметить, вышло крайне многообещающим: очень довольная Наташа, три местных жителя, роскошный голубой океан сзади. Королева сделала длинную подпись, объяснив поклонникам, что же происходит.

Наташа рассказала, что "решила провести эсперимент": оставить все в Москве и уехать на остров. Певица подчеркнула, что там она совершенно одна, "без цивилизации", живет в племени аборигенов. "Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь", – сообщила Наташа Королева.

Она подчеркнула, что результат уже чувствует: она снова становится собой и точно знает, что ей все по плечу. Королева поделилась: год очень вымотал ее, "перевернул жизнь вверх дном", она устала от скандалов вокруг ее семьи. "Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка, и она только начинается", – поделилась новая жительница островов.

Подписчики очень поддержали певицу и пожелали ей замечательного отдыха. Многие также написали, что она все делает правильно: "Меняем Тарзана на трех других", "А Тарзан то заревнует!", "Наташа, отдохните от Тарзана", – писали они. Однако особенно внимательные обнаружили некоторое сходство между фотографией Наташи и публикациями Тарзана в ноябре. Поклонники подозревают, что пара посетила остров вместе.

