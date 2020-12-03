"Одна, без всех": Королева готовится бежать из России ради жизни среди темнокожих аборигенов

Об этом она сообщила в своем блоге в социальной сети "Инстаграм". Фото, стоит отметить, вышло крайне многообещающим: очень довольная Наташа, три местных жителя, роскошный голубой океан сзади. Королева сделала длинную подпись, объяснив поклонникам, что же происходит.
Наташа рассказала, что "решила провести эсперимент": оставить все в Москве и уехать на остров. Певица подчеркнула, что там она совершенно одна, "без цивилизации", живет в племени аборигенов. "Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь", – сообщила Наташа Королева.
Она подчеркнула, что результат уже чувствует: она снова становится собой и точно знает, что ей все по плечу. Королева поделилась: год очень вымотал ее, "перевернул жизнь вверх дном", она устала от скандалов вокруг ее семьи. "Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка, и она только начинается", – поделилась новая жительница островов.
Подписчики очень поддержали певицу и пожелали ей замечательного отдыха. Многие также написали, что она все делает правильно: "Меняем Тарзана на трех других", "А Тарзан то заревнует!", "Наташа, отдохните от Тарзана", – писали они. Однако особенно внимательные обнаружили некоторое сходство между фотографией Наташи и публикациями Тарзана в ноябре. Поклонники подозревают, что пара посетила остров вместе.
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