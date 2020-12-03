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"Одна, без всех": Королева готовится бежать из России ради жизни среди темнокожих аборигенов

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
2020 год стал крайне тяжелым практически для всех. Наташа Королева открыто признается, что по ней он ударил очень сильно. Еще бы: пандемия, измена супруга, обсуждаемая всей страной, а затем мошенники, преследующие их семью. Певица приняла решение сменить обстановку.
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Об этом она сообщила в своем блоге в социальной сети "Инстаграм". Фото, стоит отметить, вышло крайне многообещающим: очень довольная Наташа, три местных жителя, роскошный голубой океан сзади. Королева сделала длинную подпись, объяснив поклонникам, что же происходит.

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Наташа рассказала, что "решила провести эсперимент": оставить все в Москве и уехать на остров. Певица подчеркнула, что там она совершенно одна, "без цивилизации", живет в племени аборигенов. "Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь", – сообщила Наташа Королева.

Она подчеркнула, что результат уже чувствует: она снова становится собой и точно знает, что ей все по плечу. Королева поделилась: год очень вымотал ее, "перевернул жизнь вверх дном", она устала от скандалов вокруг ее семьи. "Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка, и она только начинается", – поделилась новая жительница островов.

Подписчики очень поддержали певицу и пожелали ей замечательного отдыха. Многие также написали, что она все делает правильно: "Меняем Тарзана на трех других", "А Тарзан то заревнует!", "Наташа, отдохните от Тарзана", – писали они. Однако особенно внимательные обнаружили некоторое сходство между фотографией Наташи и публикациями Тарзана в ноябре. Поклонники подозревают, что пара посетила остров вместе.

Автор: 3 декабря 2020, 11:36 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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