Тарзана закидали камнями за кощунство

Похоже, Тарзан и Наташа Королева пережили тяжелый период в жизни и больше о нем не вспоминают. Недавно они улетели в одну из немногих стран, которые открыли свои границы для российский туристов – Танзанию. Супруги делятся новыми снимками из Восточной Африки в "Инстаграм".
Накануне Глушко опубликовал фотографию, на которой запечатлен среди экзотических растений. На кадре видно позирующего в черной одежде и с зонтом Сергея. Под кадром муж Королевой, вспомнив мультфильм про Карлсона, написал: "Я улетел, но обещал вернуться". Поклонники же сравнили Тарзана с Мэри Поппинс.
Некоторые пользователи Сети детально рассмотрели снимок стриптизера. Они обратили внимание, на чем сидит Сергей. Им показалось, что Тарзан позирует, опершись на мемориал. "А на чьем памятнике вы сидите?", "Как можно было сесть на памятник!? Кощунство!", "Надеюсь, ты не на надгробие чье-то уселся?", – процитировал подписчиков Пятый канал.
Также люди сочли странной поездку Сергея и Наташи в Танзанию, перелет до куда стоит недешево. Всего несколько месяцев назад Тарзан говорил о трудном финансовом положении из-за пандемии коронавируса.
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