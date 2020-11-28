Взлохмаченная Королева пошла вразнос после измены

Измена супруга Наташи Королевой наделала много шума и в мире шоу-бизнеса, и в СМИ. Многие россияне сочувствовали известной певице и осуждали фривольный поступок Сергея Глушко. Поклонники регулярно просматривают соцсети артистки, чтобы понимать, что происходит в ее личной жизни и по возможности поддержать кумира. Недавно Наташа Королева добавила в инстаграм-канал видео в непривычном образе.
В кадре певица пикантно двигается под песню "Boom Boom" Светланы Лободы и рэпера Pharaoh. Согласно расшифровке Ксении Собчак, смысл этой музыкальной композиции состоит в том, что мужчины не готовы принимать представительниц "слабого пола", которые выглядят не женственно и поступают не так, как принято в обществе.
В кадре Наташа Королева одета в черную базовую футболку и свободные штаны камуфляжной расцветки. В начале ролика ее волосы заплетены в тугие афрокосички, которые в конце видео превращаются в лохматые и кудрявые осветленные пряди. В процессе съемки Наташа Королева вскидывала пышную шевелюру, открывала рот и эротично подносила палец к губам, намекая, что готовится сделать что-то из ряда вон выходящее. Поклонники артистки взволнованы необычным видеороликом и ждут новых известий о личной жизни Наташи Королевой.
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