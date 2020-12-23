Шнуров ответил на вопрос о суррогатной матери его будущего ребенка

Стас Барецкий поведал, что Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамова готовят поклонникам сюрприз. По его словам, пара готовится к прибавлению при помощи услуг суррогатной матери. Фанаты поверили словам Барецкого. Многие считают, что жена Шнурова не хочет портить фигуру и сама рожать не будет.
Сергей Шнуров отреагировал на слова коллеги. Его разозлила эта информация. Шнуров взбесился и жестко припек приятеля. По словам певца, они с женой действительно скоро станут родителями, но Ольга сама вынашивает ребенка.
Сергей Шнуров настолько сильно разозлился на Стаса Барецкого, что обозвал его фриком. Артитст такого не ожидал, но, тем не менее, позицию свою не изменил.
"Все свои слова взвешиваю. Я уверен в том, что говорю", – заявил Стас.
Как сообщает "Собеседник", после конфликта Стас Барецкий решил больше не вмешиваться в дела Сергея Шнурова.
Напомним, ранее Сергей Шнуров назвал продюсера Иосифа Пригожина "холеной моськой". По его мнению, именно из-за таких людей пропадает желание помогать тем артистам, которые действительно нуждаются в помощи из-за эпидемии коронавируса.
Популярные темы форума
Конец
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Дом 2
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
За что можно любить Россию?
Телеконференция
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Внучка вышла замуж за деда