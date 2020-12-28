"Уйдет первым": почему Авербух и Арзамасова могут расстаться

На прошлой неделе 25-летняя звезда сериала "Папины дочки" вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха. Пару не смутила ни большая разница в возрасте, ни отсутствие пышной свадьбы. 20 декабря они расписались.



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