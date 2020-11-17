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"Стыд и позор": звезда "Джентельменов удачи" шокирована обвинениями сына в ее адрес

Наталья Фатеева. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталье Фатеевой 85 лет, и она живет совершенно одна. Ее сын ранее в интервью сказал, что ей так лучше. Однако одинокая мать дивилась такому комментарию отпрыска.
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Дети Натальи Фатеевой не общается с ней. 61-летний Владимир Басов-младший считает, что она сама отказалась от общения, ей так удобно. При этом он не считает ее хорошей матерью. Карьера всегда якобы была для нее на первом месте.

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Звезда "Джентельменов удачи" отреагировала на эту информацию. Актриса Наталья Фатеева была шокирована обвинениями со стороны родного сына. Фактически он заявил, что она специально развязала скандал, чтобы отказаться от наследников. Актриса заявила, что все это ложь.

"Вы знаете, что я не могу реагировать на фантазии и глупости. Если у них голова не работает, я не виновата в этом. Позор просто. Стыд и позор!" – приводит слова актрисы ФАН.

Ранее сын Фатеевой Басов-младший рассказал, что звезда кино ни с кем не общается и ведет закрытый образ жизни, а со своими детьми она поругалась. Также он поведал, что раньше приходил к ней в гости и помогал, когда у нее были проблемы со здоровьем, а теперь она в помощи не нуждается. Наталья Фатеева действительно сказала, что у нее все нормально с самочувствием, и помощь ей не нужна.

Несмотря на ссору, Владимир обеспокоен состоянием мамы. При этом Басов в курсе того, кто помогает матери по дому.

Раньше Владимир рассказывал, что в детстве жил с бабушкой и дедушкой в Харькове. Когда он переехал в Москву и пошел в школу, то его отдали в интернат. Его мать в это время вышла замуж в третий раз и родила дочь. Однако и с ней потом она поругалась.

Автор: 17 ноября 2020, 13:57 Источник: ФАН ✓ Надежный источник

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