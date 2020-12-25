"Я этого не вынесу": жена выгнала из дома умирающего от рака Филозова

Супруга Наталья бросила Альберта Филозова в самый тяжелый период. Женщина даже не поставила памятник на могилу знаменитого артиста.



В последние годы жизни Альберт Филозов, сыгравший в кино более ста ролей, боролся с онкологическим заболеванием. Он скончался 11 апреля 2016 года в возрасте 78 лет. При этом мало кто знает, что третья жена буквально выставила угасающего актера за дверь.

Доживал последние месяцы Альберт Филозов у сына Андрея от прежней супруги Аллы. С раком предстательной железы артист мужественно сражался пять лет. Когда врачи выяснили, что метастазы распространились по всему телу звезды театра и кино и лечение уже не имеет смысла, избранница заявила: "Я этого не вынесу".

Женщина не пустила мужа домой. Ушел из жизни актер на руках сына. В последние дни жизни Андрей не отходил от отца. Коллеги знаменитости рассказали, что была нелепая, дикая ситуация, когда выяснилось, что из больницы Альберту Леонидовичу некуда ехать.

Примечательно, что, узнав о болезни, две его дочери Анастасия и Анна, как и третья жена, устранились. После смерти Альберта Филозова его трехкомнатная квартира и дача достались вдове и наследницам.

Похоронили актера 13 апреля на Ваганьковском кладбище на участке № 43. Могила знаменитого артиста до сих пор представляет собой печальное зрелище. На ней стоит лишь потускневший от времени крест с прикрепленной табличкой и небольшой иконкой.