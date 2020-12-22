"Такая уже девушка красивая": брошенная Тарасовым 11-летняя дочь покорила народ талантом

Дмитрий Тарасов в настоящее время женат в третий раз. В браке с моделью Анастасией Костенко у спортсмена подрастают две дочери. Наследнице от предыдущих отношений футболиста в этом году исполнилось 11 лет, однако ее жизнью он почти не интересуется.

прочитано 409 раз