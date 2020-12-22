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"Такая уже девушка красивая": брошенная Тарасовым 11-летняя дочь покорила народ талантом

Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Дмитрий Тарасов в настоящее время женат в третий раз. В браке с моделью Анастасией Костенко у спортсмена подрастают две дочери. Наследнице от предыдущих отношений футболиста в этом году исполнилось 11 лет, однако ее жизнью он почти не интересуется.
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Бывшая супруга спортсмена регулярно делится с подписчиками снимками девочки. На днях Оксана Тарасова показала видео, на котором Ангелина танцует под зажигательный трек. Девочка не стесняется камеры, двигается в такт музыке и корчит забавные рожицы.

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 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

По словам первой жены Дмитрия Тарасова, у дочери невероятное количество энергии и прекрасные данные. Она старается поощрять девочку во всех начинаниях. Подписчики Оксаны отметили, что Ангелина растет невероятной красоткой: длинные русые волосы, стройное тело, да и рост, судя по всему, у нее модельный. Талантами дочь футболиста также не обделена.

"Такая уже девушка красивая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая хорошенькая", "Красотка!!! Какая уже взрослая", "Ух ты! Так красиво двигается", "Шикарная девушка", "Красавица, умница! Мамина гордость", "В маму", "Какая артистичная девочка", "Шикарная пластика и танец! Женственность так и плещет", – написали в комментариях.

Напомним, Дмитрий Тарасов, можно сказать, бросил собственную дочь. Футболист редко общается с наследницей и старается всеми силами снизить сумму выплат на ребенка. Недавно стало известно, что спортсмен в очередной раз лишился работы – возможно, он в очередной раз попробует уменьшить алименты для старшей дочери.

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Автор: 22 декабря 2020, 14:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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